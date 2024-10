Internautka skrytykowała zęby Aldony. "Żona Podlasia" odpowiedziała

Aldona Skirgiełło mieszka w małej wsi przy granicy z Białorusią. Kobieta jednak wychowywała się i urodziła w Warszawie. Okazuje się, że pasją do koni zaraziła się, mieszkając jeszcze w stolicy. Przez wiele lat pracowała bowiem przy wyścigach konnych na Służewcu.

Nie każdy wie, że bohaterka "Żon Podlasia" przez kilka lat mieszkała w Wielkiej Brytanii. Skirgiełło studiowała hipologię na uniwersytecie w Cambridge. To właśnie w Anglii poznała także swojego nieżyjącego już męża. Para wspólnie podjęła decyzję o przeprowadzce na Podlasie, by móc w pełni skupić się na prowadzeniu gospodarstwa, którym kobieta zajmuje się do dziś.