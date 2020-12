Intrygujące wykształcenie Izabelli Krzan. Jakie studia skończyła prowadząca "Koła fortuny"?

Patrząc na wykształcenie poszczególnych telewizyjnych gwiazd telewizji, możemy zauważyć, że najczęściej ma ono jakiś związek z ich pracą. Jednak w przypadku Izabelli Krzan jest zupełnie inaczej. Okazuje się, że jej tytuł licencjata niewiele ma wspólnego z karierą w mediach. Co studiowała była miss? Możecie być mocno zdziwieni.

Zaskakujące studia Izabelli Krzan

Ekonomia rzeczywiście niewiele ma wspólnego z codziennym zajęciem gwiazdy. Do telewizji przychodzą w końcu osoby z większym lub mniejszym doświadczeniem w tej branży. Jak widać, Krzan mimo swojego "ścisłego" wykształcenia doskonale odnajduje się w roli prowadzącej program, a studia ekonomiczne tylko pokazują jej szerokie zainteresowania.

"Trochę się stresowałam, bo ostatni rok nie należał do najłatwiejszych, szczególnie kiedy musiałam pogodzić obowiązki związane z Miss Polonia i studiami dziennymi. Bardzo wspierali mnie bliscy, rodzina, przyjaciele, chłopak, a także organizatorzy konkursu Miss Polonia i mój menedżer" - powiedziała Krzan w jednym z wywiadów.

Dodała także, że zdążyła oddać pracę licencjacką na czas i jest zadowolona z osiągniętego wyniku. Krzan przyznała również, że chociaż jej pierwszym wyborem pozostała ekonomia, to nie wyklucza kontynuacji studiów na kierunku dziennikarskim. Gwiazda jednak już teraz świetnie radzi sobie z pracą na wizji, więc może jednak zdecyduje się na kontynuowanie nauki na mniej "medialnym" kierunku. Cóż, Izabella Krzan to piękny przykład na to, że w telewizji pracują osoby z różnych światów.