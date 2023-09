Irena Kamińska-Radomska uczy, jak pić herbatę. "Żenujące"

Irena Kamińska-Radomska o piciu herbaty. "Żenujące"

Kamińska-Radomska tym razem mocno skrytykowała popularny sposób picia herbaty. Wiele osób robi to, wystawiając mały palec podczas podnoszenia filiżanki do ust. Okazuje się, że to poważny błąd.