Irina Gorbaczowa: Kim jest jedyna córka pierwszego prezydenta ZSRR?

Córka Gorbaczowa współdzieliła obowiązki ojca

Michaił Gorbaczow mianował swoją jedyną córkę wiceprezeską jego fundacji, finansującej różne krajowe przedsięwzięcia. Irina przejęła się nową rolą. Nie miała wcześniej doświadczenia z ekonomią oraz zarządzaniem pieniędzmi. Wybrała się więc na odpowiednie studia, które przygotowały ją do pełnienia tych ważnych obowiązków. Nie tylko współprowadziła fundację, ale również dołączała do publicznych wystąpień ojca. Do dzisiaj pozostaje symbolem Fundacji Gorbaczowa.