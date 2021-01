Ivanka Trump o atakujących Kapitol. "Patrioci"

Ivanka Trump postanowiła skomentować na Twitterze zamieszki na Kapitolu. W swoim wpisie poprosiła atakujących o zachowanie spokoju, a naruszanie zasad bezpieczeństwa nazwała "brakiem szacunku". Pisząc do agresorów, napisała o nich "patrioci". W sieci wybuchła burza, a wpis szybko zniknął z konta córki ustępującego prezydenta.

