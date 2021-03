Ivanka Trump planuje polityczną karierę? Zdradza ją zmiana garderoby

Ivanka Trump, podobnie jak ojciec, słynie z zamiłowania do przepychu. Dotąd, wybierała tylko stroje od najlepszych projektantów. Ostatnio była "pierwsza córka" zaczęła nosić się skromniej. Eksperci od wizerunku komentują "to może być oznaka rychłego wejścia do polityki".

Ivanka Trump Źródło: Getty Images