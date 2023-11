Izabela Janachowska spotkała się z Sylwią Bombą. Oto jak paradowały po ulicy

Lili Antoniak zachwycona kreacjami. "Jak trailer do nowego »Sex at the city«"

Na pytanie z posta Janachowskiej odpowiedziała m.in. Marcelina Zawadzka. "Dokładnie tak" - napisała, nie kryjąc rozbawienia. Z kolei Lili Antoniak, przyjaciółka Sylwii Bomby, z którą występuje w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", nie mogła wyjść z podziwu. "Wow, jak trailer do nowego »Sex at the city«" - skomentowała zachwycona. "Ciebie brakuje" - odpowiedziała na to Bomba. Janachowska z kolei wkleiła w komentarzu serduszko.