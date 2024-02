Izabela Macudzińska w małej czarnej. Falbany zagrały pierwsze skrzypce

Lecz na swoim instagramowym profilu – obserwowanym przez ponad pół miliona internautów – przedstawia się jako projektantka. Prawdą jest, że posiada własną markę odzieżową. Sama najlepiej czuje się w ekstrawaganckich strojach. Nieczęsto zdarza jej się stawiać na klasykę . Ostatnio jednak skusiła się na elegancką małą czarną, w której wybrała się do restauracji.

"Królowa życia" dobrała do tej stylizacji ponadto kolczyki w kształcie serc oraz subtelne szpilki z mieniącymi się odcieniami złota paseczkami . Takie obuwie sprawdzi się na każdą większą imprezę. Warto się zainspirować.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!