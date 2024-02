Macudzińska ponownie pokazała się w sukience z prześwitami. Tym razem klasa?

Izabela Macudzińska zyskała popularność dzięki programom typu reality show emitowanym na antenie TTV. W efekcie ma ponad pół miliona obserwujących na Instagramie, gdzie chce dać się poznać jako projektantka i stylistka, której stroje niejednokrotnie szokują i zdecydowanie bardziej przypadną do gustu maksymalistkom .

W ostatnim czasie celebrytka usilnie starała wpisać się w trend na przezroczystości, co robiła raz z powodzeniem, a raz bez. Jednak teraz postawiła na czerń, wieczorowy fason i subtelne prześwity . Zaszalała natomiast z biżuterią.

Izabela Macudzińska włożyła ostatnio długą, czarną kreację z głębokim dekoltem, której jednak daleko było do klasycznego modelu ze względu na ażurowe wstawki . Wieczorowy szyk czy plażowy sznyt? "Królowa życia" chciała być niczym z filmu "Śniadanie u Tiffany’ego" z wysoko upiętym kokiem i perłową biżuterią – bransoletkami, kolczykami i imponującą kolią. Całość prezentuje się nieźle, aczkolwiek brakuje jej spójności, gdyż ażury nie są zbyt eleganckie.

