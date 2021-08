Izabella Krzan pozuje z ukochanym. Ze zdjęcia bije dobra energia

Izabella Krzan zyskała popularność dzięki udziałowi w konkursie Miss Polonia 2016. Piękna Olsztynianka zdobyła koronę, co otworzyło jej drogę do show-biznesu. Ambitna modelka nie chciała jednak poprzestawać na pozowaniu, skończyła ekonomię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej naturalny wdzięk dostrzegli producenci TVP. Zaproponowano jej współprowadzenie nowej odsłony "Koła Fortuny". Ale to był dopiero początek.