Izabella Krzemińska, ekspertka ds. innowacji: Technologie powinny służyć człowiekowi

Aby rekompensować deficyty, które mamy, żebyśmy mogli robić coś szybciej i sprawniej – a przy tym nie zabierać nam naszych atutów. Zawsze podaję przykład kalkulatora. To nie jest przedmiot, który ludziom szkodzi, tylko im pomaga. Wyrównuje szanse pomiędzy różnymi osobami. Od dawna byli ludzie, którzy dobrze liczyli, oraz ci, którzy tej umiejętności nie mieli. W taki sam sposób rozumiem sztuczną inteligencję. To taki "bardziej skomplikowany kalkulator". Naszą rolą w korzystaniu z pomocy AI jest to, aby w tym wszystkim ochronić człowieka. A także to, żeby dostosować technologię do konkretnego użytkownika, bo technologia nie musi być dla wszystkich taka sama. Tak m.in. rozumiem jej inteligencję; ma się dostosować do użytkownika, pomóc mu, zniwelować deficyt, ale nie zniszczyć talentów.