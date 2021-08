Izabella Scorupco opublikowała zdjęcie dorosłej córki. "Wyglądacie jak siostry"

Scorupco urodziła się w Białymstoku, ale gdy miała zaledwie osiem lat, przeprowadziła się z mamą do Szwecji. Tam została zauważona przez reżysera filmowego Staffana Hildebranda i dostała angaż w filmie "Nikt tak nie kocha jak my". Odnosiła także sukcesy jako modelka. Prawdziwy przełom w jej karierze przyszedł jednak w 1995 roku, kiedy to zagrała rolę, o której marzy wiele aktorek – wcieliła się w Natalię Simonową – dziewczynę Jamesa Bonda.