Natalia Kukulska pokazała córki. Podobieństwo jest uderzające

Laura odziedziczyła talent po rodzicach i ma już za sobą pierwsze nagrania w studiu, jednak pani Natalia dba, by nie wkroczyła do show-biznesu zbyt szybko. Cała rodzina mieszka w domu pod Warszawą. W piwnicy pięknej i stylowo urządzonej willi znajduje się profesjonalne studio nagraniowe, co z pewnością ułatwia Kukulskiej łączenie życia zawodowego z opieką nad dziećmi.