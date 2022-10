Jacek Łągwa był filarem Ich Troje. Dziś jest nie do poznania

Z kolei w rozmowie z "Faktem" podkreślał, że dużym problemem okazało się życie po tym, gdy zespół stracił popularność. "Przez całe lata w ogóle mi to nie przeszkadzało, ponieważ nie miałem tak zwanego ciśnienia na szkło. I wszystko było fajnie do momentu, gdy mniej fajnie zaczęło się dziać z popularnością zespołu i przydałoby się robić coś na własny rachunek. Niestety, to jest bardzo trudne do odrobienia, bo tak jak Michał zbudował sobie nazwisko i jest rozpoznawalny jako Michał Wiśniewski, natomiast ja jestem kojarzony jako Jacek Łągwa z zespołu Ich Troje" - mówił w "Fakcie".