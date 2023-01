Jacek Rozenek wraca do gry? "Już się pojawiły cudowne kobiety"

Najpierw bajka, później szara rzeczywistość

We wcześniejszym wywiadzie dla Plotka Jacek Rozenek rozprawił się natomiast z małżeństwem z Małgorzatą Rozenek-Majdan. Pierwsze lata wspólnego życia były cudowne, jednak później drogi aktora i jego ówczesnej żony zaczęły się rozchodzić. Na pytanie, czy do rozpadu związku mógł przyczynić się świat show-biznesu, do którego zaczęła wchodzić Małgorzata, przyznał, że może być w tym ziarno prawdy.