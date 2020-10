Jada Pinkett Smith dowiedziała się o tym na wizji. Matka przyznała, że była gwałcona przez jej ojca

Adrienne Banfield-Norris spotkała się z córką i wnuczką Willow, by opowiedzieć o czymś, co dekady ukrywała. Zaczęło się od słów Jady, która stwierdziła: "A więc, Gam, nigdy nie byłaś w sytuacji, w której nie wyraziłaś zgody na seks". Wtedy matka aktorki zaprzeczyła, mówiąc: "Byłam, byłam. I to również w relacji z moim mężem. Twoim tatą".

Pinkett Smith nie wiedziała, jak na to zareagować. Widać, że wyznanie Adrienne nią wstrząsnęło. Szeroko otworzyła oczy i przez chwilę milczała. – Właśnie powiedziałaś, że uprawiałaś seks z ojcem, nie zgadzając się na to – powiedziała w końcu. Matka skinęła wtedy głową.

Adrienne Banfield-Norris zaszła w ciążę z Jadą, gdy chodziła do liceum. Przed rozwiązaniem wyszła za mąż za Robsola Pinketta Jr. Po kilku miesiącach doszło jednak do rozwodu. W 2018 r. Pinkett Smith – również podczas "Red Table Talk" – opowiedziała o przemocy, jakiej dopuszczał się Robsol względem jej matki. Ojciec gwiazdy zmarł dekadę temu.

– Wiem, że rodzice mieli bardzo przemocowy związek. Widziałam blizny na ciele mamy i jako dziecko byłam ciekawa, skąd je ma. Pytałam: "Mamusiu, co ci się stało? Co to?" – wspominała. – Szczerze, to pierwszy raz, kiedy Willow o tym słyszy i dowiaduje się prawdy o swoim dziadku – mówiła wtedy. Teraz też córka aktorki poznała kolejny bolesny, rodzinny sekret.