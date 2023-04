Jak często prać biustonosz? Odpowiedź może zaskoczyć

Jak powszechnie wiadomo, o inwestycję trzeba dbać. Dbanie o biustonosz wiąże się przede wszystkim z jego praniem. Część z nas wrzuca go po prostu do pralki, nie zastanawiając się, w jakiej temperaturze i w jakim programie powinno się go prać. To błąd, który może dużo kosztować. Wyjaśniamy, jak dbać o biustonosz, aby nie musieć kupować nowego egzemplarza co kilka miesięcy.