Rozpięła biustonosz, żeby pokazać różnicę. Biją jej brawo

Na co dzień pracuje jako modelka, ale po godzinach prężnie działa w sieci. Nie po to, żeby się promować. Ellie Sweet szerzy samoakceptację, która jest jednym z filarów ciałopozytywności. Osoby zaangażowane w ten ruch przekonują, że każdy ma prawo czuć się dobrze we własnej skórze. Niezależnie od tego, czy spełnia oczekiwania innych.