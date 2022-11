Jak dbać o buty Emu? Zastosuj te zasady

Jak czyścić buty Emu? Ze względu na to, że buty wykonane są z naturalnych składników pochodzenia owczego, należy możliwie jak najszybciej usuwać powstałe zabrudzenia, aby nie wniknęły głęboko w materiał. Plamy czy ślady najlepiej usunąć zaraz po powrocie do domu wilgotną szmatką lub szczotką. Trzeba to zrobić dość delikatnie, by nie wciskać zanieczyszczeń głębiej.