Jak dbać o ścięgno Achillesa?

Dlaczego dochodzi do urazów Achillesa?Jesteśmy stworzeni do ruchu. Siedzący tryb życia, który obecnie prowadzimy jako społeczeństwo, nie jest tym, do czego nasz układ ruchu jest przyzwyczajony i nie jest tym, czego potrzebuje. Dla ogólnego zdrowia ważna jest regularna i dostosowana do możliwości danej osoby aktywności fizyczna. Podobnie jak nie od razu Rzym zbudowano, tak i Ty od razu nie wejdziesz na wyżyny swoich fizycznych możliwości. Co więcej – nie powinieneś próbować tego robić.