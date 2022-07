Jak dbać o skórę latem? Nawilżanie to nie wszystko

Dlatego podstawą letniej pielęgnacji powinno stać się używanie kosmetyków z filtrem przeciwsłonecznym. Posmarowanie skóry balsamem tuż przed wyjściem na plażę to jednak za mało! Bardzo ważne, by krem z filtrem włączyć do codziennej pielęgnacji i przed każdym wyjściem z domu nakładać go na odsłonięte partie skóry. Szczególnie istotne jest to w kontekście twarzy, szyi i dekoltu, to tam bowiem skóra jest najbardziej narażona na powstawanie zmian – najszybciej widać też po niej oznaki fotostarzenia.