Jak dbamy o siebie w czasie pandemii? Sprawdź!

Na szczęście – jak mówi przysłowie – potrzeba matką wynalazków, a każdy kryzys wyzwala kreatywność. Nie poddajemy się, tylko szukamy rozwiązań, które choć trochę mogą przybliżyć nas do normalności. Co robimy, by mimo trudnej sytuacji nasze zdrowie wciąż było w dobrej formie? Mówią o tym uczestnicy sondy przeprowadzonej na zlecenie firmy farmaceutycznej Silesian Pharma.