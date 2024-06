Jak dwie krople wody? Kasia Kowalska pokazała córkę

Ola Kowalska jest owocem relacji Kasi Kowalskiej i Kostka Joriadisa. Jak twierdzi piosenkarka, mężczyzna nie poczuwał się jednak do roli ojca. Miał namawiać wokalistkę do przerwania ciąży. Kiedy dziecko przyszło na świat, zniknął z życia Kowalskiej.

Do sprawy po latach odniosła się również sama Ola Kowalska, która nie miała do powiedzenia wiele dobrego o swoim nieobecnym ojcu.

Na Instagramie Kasi Kowalskiej co pewien czas pojawiają się migawki z codziennego życia. Nie tak dawno został opublikowany post ze zdjęciem, na którym widzimy wokalistkę z córką. 27-latka jest coraz bardziej podobna do mamy!

