Kostek Yoriadis wziął ślub. Lata temu był związany z Kasią Kowalską

Z kolei Yoriadis utrzymywał, że to Kasia Kowalska utrudniała mu kontakty z córką, a on przez lata starał się nawiązać relację. Wersje matki potwierdziła jednak sama Aleksandra. W udzielonym wspólnie z mamą wywiadzie dla Vivy! przyznała, że piosenkarka wręcz namawiała ją do kontaktów z ojcem.