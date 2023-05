Jak kolekcjonować... wspomnienia?

"Notatnik Najlepszych Chwil" to jedyna taka publikacja na polskim rynku do spontanicznego zapisywania wspomnień- pięknie wydana, wzbogacona o unikalne, autorskie malunki, ponieważ wyjątkowe chwile wymagają wyjątkowej oprawy. Autorką jest Karolina Wilk, twórczyni internetowa prowadząca instagramową akcję #szczęściejestproste.

"Notatnik Najlepszych Chwil" to publikacja, która ma na celu stworzenia papierowej wersji tzw. Walizki wspomnień. Spontaniczne notatki z wydarzeń, dialogów, przepisy, zdjęcia - wszystko to, co w danej chwili jest ważne. Co istotne - nie jest to ani dziennik, ani pamiętnik, gdzie liczy się regularność. Notatnik to luźna forma zapisków, przez co nabiera unikalnej formy.

Karolina Wilk, autorka bloga kinka.com.pl tak mówi o nim: "Notatnik to miejsce na kolekcjonowanie wspomnień, miejsc, zapachów i smaków. Wspomnienia to najlepsza, darmowa, a zarazem bezcenna pamiątką, jaką można sobie zafundować z podróży zwanej życiem". W myśl zasady, że wyjątkowe wspomnienia wymagają wyjątkowej oprawy, Notatnik został bardzo starannie wykonany - oprawa jest płócienna, kartki są szyte i przystosowane do pracy z różnymi materiałami. Na uwagę zasługuje fakt, że całość zdobi ręcznie malowana akwarelą wyklejka.

Notatnik wybierany jako pomysł na prezent wywołuje mnóstwo pozytywnych emocji. Autorka zachęca, aby na pierwszej stronie wpisać wspomnienie związane z osobą której się go prezentuje - lub zapisać je w zamówieniu, a następnie zostanie wpisane przez nią na bileciku i dostarczone pod wskazany adres. W ten sposób prezent nabiera wartości sentymentalnej, pokazuje ważność wydarzeń, które łączą ludzi.





Do każdego Notatnika dodany jest zestaw autorskich naklejek, ołówek z napisem #szczęściejestproste oraz wkładka z dedykacją. "Notatnik Najlepszych Chwil" powstał po to, by każdy dzień był pretekstem do uśmiechu, powodem do tworzenia magicznych wspomnień i zwracał uwagę na to, że szczęście to nie cel sam w sobie, ale sposób patrzenia na życie. Notatnik Najlpeszych Chwil jest elementem kolekcji #szczęściejestproste

Materiał Sponsorowany przez markę #szczęściejestproste