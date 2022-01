Jak kupić gogle doskonałe? Kompaktowy poradnik

Przed zakupem gogli należy koniecznie je przymierzyć. Musimy dopasować ich rozmiar do swojej twarzy – to jasne. Z drugiej strony przed zakupem trzeba się upewnić, czy wybrany przez nas kształt gogli będzie pasował do naszego kasku. I nie chodzi tu o kwestie wizualne. Dobrze sparowane gogle i kask przylegają do siebie, nie odsłaniając czoła. Poza tym mocowanie gum powinno opierać się na twarzy, nie na brzegach kasku.