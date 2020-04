Jak najlepiej zdezynfekować jednorazową maseczkę? Pan Rafał przeprowadził test

Mężczyzna kupił maseczki chirurgiczne wykonane z trzech warstw tkaniny atestowanej, typ II, BFE 98% proc., a następnie postanowił poddać je trzem metodom dezynfekcji: prania, wypiekania oraz namaczania w alkoholu – to właśnie te domowe sposoby są polecane przez internautów. Jednak czy są skuteczne?

Maseczka wypiekana Próba opieczenia maseczki w kuchence mikrofalowej okazała się bez skuteczna. Filtr uległ uszkodzeniu i po podgrzaniu maseczka nadawała się do wyrzucenia.

– Każda z wymienionych metod doprowadza do osłabienia właściwości maseczki. Osoby zmuszone do wielokrotnego użycia jednorazowego wyrobu medycznego, przy braku dostępu do profesjonalnych środków, muszą rozważyć bezpieczeństwo stosowanych metod – podkreśla pomysłodawca testu w rozmowie z Kobieta WP.