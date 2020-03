Koronawirus. Jak samodzielnie zrobić maseczkę ochronną na twarz?

Koronawirus a maseczka na twarz – czy to naprawdę pomaga?

Maseczka ochronna na twarz może pomóc w przypadku koronawirusa, ale tylko wtedy, kiedy noszący ją sam jest chory. Maseczka bowiem zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ale nie zapewnia ochrony osobom zdrowym, bo na jej powierzchni może się zgromadzić szereg zanieczyszczeń i drobnoustrojów. Jeśli masz objawy typu gorączka, kaszel, katar- wtedy jak najbardziej możesz zdecydować się na noszenie maseczki. Jednak mimo podobnych ostrzeżeń i wskazówek podawanych przez WHO, ludzie na całym świecie zaczęli masowo kupować maseczki ochronne. Doprowadziło to w krótkim czasie do ich braku zarówno w aptekach, drogeriach, a nawet w szpitalach. Placówki medyczne złożyły odpowiednie zamówienia na maseczki – sytuacja dotyczy zarówno Polski, jak i pozostałych państw europejskich.