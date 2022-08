Jak ochronić rośliny przed szkodnikami? Niezawodny sposób z kostkami mydła

Szkodniki nie znoszą zapachu mydła

Jak to się dzieje, że woreczki z mydłem odstraszają szkodniki z ogródka? Okazuje się, że nie lubią one zapachu mydła, więc nie zbliżą się do roślin. Dobra wiadomość jest taka, że gdy zacznie padać deszcz, woń robi się jeszcze intensywniejsza, a co za tym idzie, skuteczniejsza. Natomiast, gdy mamy do czynienia z suchym okresem, warto spryskać torebeczki wodą, dla uzyskania podobnych rezultatów. Należy również pamiętać o tym, by dla lepszego efektu co jakiś czas wymieniać mydło.