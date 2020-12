WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Jak odpowiednio dobrać szpilki damskie? Zobacz 3 cenne wskazówki! Dodają szyku i pewności siebie, podkreślają kobiecość i pasują do wielu stylizacji. Szpilki damskie to must have w kobiecej szafie. Ale jak znaleźć te, które nie tylko świetnie wyglądają, ale też zapewniają komfort noszenia? Podpowiadamy, jak dobrać szpilki damskie, by były efektowne i wygodne! Szpilki damskie to klasyka każdej garderoby. Materiał Partnera: Allani.pl 1. Dobierz szpilki do okazji Od czasów Marilyn Monroe szpilki damskie ani na chwilę nie wyszły z mody. Dziś w swojej ofercie ma je każda marka obuwnicza, każdy projektant i każda sieciówka, a ich wybór jest tak ogromny, że trudno zdecydować się na jedną parę. Z pomocą przychodzą nam zasady dress code'u. Bo chociaż każde szpilki są eleganckie, nie każde będą odpowiednie do biura czy na biznesowe spotkanie. Dlatego zanim sprawdzimy najnowsze trendy, skupmy się na dopasowaniu butów do sytuacji. Jakie modele wybierać? Szpilki damskie do biura

W biznesowy, formalny dress code wpisują się wyłącznie w pełni zakryte szpilki. Odpadają wszystkie modele bez palców! Jeśli szukasz takich, które będą pasować do ulubionych garniturów, ołówkowych sukienek i spódnic czy nieśmiertelnej białej koszuli, to najpewniejszym wyborem będą czarne lub beżowe szpilki na średnim obcasie. Do biura możemy wybrać również modele w ciemnych, stonowanych kolorach lub z delikatną fakturą. Ciekawym rozwiązaniem będzie bordo, granat czy delikatny motyw krokodylej skóry. To modne akcenty w szykownych, biznesowych stylizacjach. Szpilki damskie na co dzień

Na zdecydowanie większe szaleństwo możemy pozwolić sobie przy wyborze szpilek damskich do noszenia na luzie. Jeśli poszukujesz idealnych do jeansów, zwiewnych sukienek czy t-shirtów, możesz przebierać w kolorach i wzorach. Świetnym wyborem będą szpilki w odcieniu fuksji, czerwieni, kobalcie czy pomarańczu. W trendach królują też niezmiennie te w animal printy – w panterkę, zebrę czy wężowy wzór. A jeśli wolisz coś bardziej subtelnego, postaw na modele w pastelowych barwach. Szpilki damskie na wesele i koktajlowe przyjęcia

Pastelowe szpilki perfekcyjnie sprawdzą się również w stylizacji na wesele, rodzinną uroczystość czy koktajlowe przyjęcie. Pudrowo-różowe, błękitne, morelowe, żółte – najlepiej wyglądają w wersji zamszowej. Świetnie współgrają zarówno z delikatnymi sukienkami w podobnych odcieniach, jak i z kreacjami w szarościach, srebrze czy neutralnych beżach. Szpilki damskie na wieczór

Czarne, z połyskiem, z efektownymi zdobieniami, wysadzane kamieniami, a nawet ekstrawaganckie w stylu Alexandra McQueena – na tego typu modele warto postawić wieczorem! Na imprezach, balach czy bankietach, do małej czarnej czy zjawiskowej sukni wieczorowej maxi pasować będą wszystkie modele szpilek, które nie sprawdzają się w zestawach na co dzień - złote, srebrne, brokatowe, zdobione piórami czy kamieniami. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe 2. Idealnie dobrany rozmiar to podstawa Znalezienie szpilek, które zachwycą nas swoim designem, z pewnością nie sprawi problemu, ale jak dobrać ich rozmiar? Coraz częściej kupujemy szpilki online, dlatego warto wiedzieć, jak zmierzyć swoją stopę, a następnie, jak porównać jej długość z tabelą rozmiarów. W przeciwieństwie do butów sportowych czy zimowych, w przypadku szpilek liczy się perfekcyjne dopasowanie. Postaw więc bosą stopę na kartce papieru, a następnie ołówkiem zaznacz miejsca, w których kończy się duży palec oraz pięta. Zmierz długość stopy i porównaj z rozmiarówką wybranej marki! Długość wkładki najbardziej zbliżona do Twojej długości stopy wskaże Ci właściwy rozmiar. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe 3. Materiał, wysokość, fason – te kwestie wpływają na wygodę Jeśli szukasz szpilek, które zapewnią komfort podczas całonocnej, tanecznej imprezy czy długiego dnia w biurze, zwróć szczególną uwagę na detale. Przeczytaj skład materiału, bo skórzane szpilki z oddychającą wkładką będą zawsze wygodniejsze od tych ze sztucznych tworzyw. Ogromne znaczenie ma też wysokość obcasa – stawiajmy na bezpieczne 5-7cm. Wyższe modele sprawdzą się wyłącznie u tych z nas, które mają wprawę w chodzeniu na szpilkach. Sprawdź najmodniejsze, wygodne szpilki damskie w Allani! Wśród tych modeli dostępnych online coś dla siebie znajdzie każda kobieta. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Materiał Partnera: Allani.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze