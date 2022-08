Jak pielęgnować, a zwłaszcza kiedy podcinać tuje? Tylko przydatne wskazówki

Co ile sadzić tuje i kiedy?

Tuje mogą rosnąć zarówno jako solitery, czyli pojedyncze krzewy na otwartym terenie, jak i w formie żywopłotu. Najlepiej sadzić je od połowy kwietnia do połowy września. W zależności od tego, co chcemy osiągnąć, należy dokładnie sprawdzić gatunek, który wybraliśmy, aby znać siłę jego wzrostu. To pomoże zdecydować o tym, co ile sadzić tuje. Jeśli marzy nam się gęsty żywopłot, odległość pomiędzy poszczególnymi krzewami nie powinna być mniejsza niż 50 cm. Przed sadzeniem przywiezione - np. ze szkółki - donice z krzewami wstawiamy do wody, aby podłoże odpowiednio nasiąkło. Następnie kopiemy dwa razy większy niż bryła konkretnego korzenia dołek, wypełniamy podłożem do iglaków lub mieszanką ziemi i torfu, i zakopujemy.