Najlepszy sposób na chwasty. Wreszcie możesz o nich zapomnieć

Bogata materia organiczna

Karton wykonany jest z masy papierniczej w skład której wchodzą celuloza makulatury i ścieru drzewnego. Sprawia to, że jest on dla naszej gleby źródłem materii organicznej. Dodatkowo, pokrywając glebę kartonami, wspieramy jej, potrzebną do rozrostu, wilgoć. Co więcej, dzięki papierowym kartonom chronimy naszą roślinność przed rozrostem uporczywych chwastów.