Jak pielęgnować włosy w naturalny sposób? Sprawdź!

Roślinne składniki potrafią skutecznie nawilżać, poprawiać strukturę i kondycję włosów oraz skórę głowy. Wśród skarbów natury znajdziemy m.in. chwasty, takie jak pokrzywa bogata w żelazo, witaminy A, C, K i te z grupy B. Działanie tej rośliny świetnie uzupełnia jeżyna, która regeneruje, nawilża i ogranicza wydzielanie sebum. Ważnym składnikiem w pielęgnacji włosów jest także rumianek – dodaje pasmom miękkości i sprężystości. Z kolei bogata w pierwiastki peonia korzystnie wpływa na odżywienie włosów od nasady, aż po same końce. Na tym roślinne inspiracje się nie kończą. O odżywienie cebulek wspaniale dba łopian, zaś kora chinowca stymuluje mieszki włosowe i przeciwdziała łupieżowi. Gdzie szukać tych wszystkich cennych składników? Znajdziesz w nowej linii kosmetyków Herbapol Polana, do których należą: