Jak polskie marki wspierają Ukrainę?

To jedna z marek, które nie specjalizują się ani w modzie ani w urodzie, ale za to są dość mocno zakorzenione w polskim lifestyle’u. Her Impact jest organizacją pomagającą kobietom i dziewczynom w znalezieniu pracy i przebranżowieniu się. Współpracuje z nami w ramach projektu #Wszechmocne. Aktualnie Her Impact chce pomóc specjalistkom z różnych sektorów, przyjeżdżających do Polski z oblężonej Ukrainy.