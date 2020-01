WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Jak prać swetry, żeby się nie zniszczyły? Zapamiętaj kilka cennych wskazówek

W pralce czy ręcznie? W jakiej tempetarurze? Pytań odnośnie tego, jak prać swetry pojawia się wiele. Tu znajdziesz odpowiedzi na nie.

Pranie wełnianego swetra wymaga surowego przestrzegania kilku żelaznych zasad. Używaj delikatnych środków do mycia i nie pocieraj go mocno. Przede wszystkim ten materiał lubi rzadkie pranie, szczególnie że nie brudzi się szybko. Zapomnij o wrzucaniu go do kosza na pranie po każdym użyciu.

Jak prać swetry, żeby ich nie zniszczyć?

Pralka czy pranie ręczne? Oto jest pytanie. Jeśli w menu twojej pralki jest program "wełna" i masz do niej zaufanie, możesz ryzykować. W przeciwnym wypadku, najlepiej zrezygnować z pralki i wyczyścić je ręcznie. Pranie mechaniczne może zmechacić, pozaciągać i zniekształcić swetry.

W przypadku, gdy zdecydujesz się na pranie ich w pralce, pamiętaj, żeby odwrócić je na lewą stronę i wybrać temperaturę 20 st. Podczas prania ręcznego temperatura nie powinna przekraczać 30 stopni. Co istotne, swetry płuczemy w takiej samej temperaturze. Różnica temperatur powoduje, że swetry się kurczą. A tego nikt nie lubi!