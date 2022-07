Jak przechowywać sezonowe owoce i warzywa?

Przechowywanie żywności – o czym musimy pamiętać?

Owoce i warzywa, także te występujące u nas wyłącznie sezonowo, mogą mieć swoje szczególne potrzeby dotyczące ich przechowywania. Zanim jednak przejdziemy do niuansów, warto przypomnieć sobie kilka podstawowych zasad, aby już na samym początku nie popełnić błędu. Przede wszystkim należy pamiętać, że o ile niektóre z produktów spożywczych potrzebują przechowywania w lodówce, o tyle innym niska temperatura panująca wewnątrz urządzenia zdecydowanie nie służy. Przykładem tego jest chociażby cebula, pomidor, cytrusy oraz pieczywo. Produkty te znacznie korzystniej jest przechowywać poza lodówką. Jeśli natomiast chodzi o samą chłodziarkę, nie bez znaczenia pozostaje także dokładne miejsce ułożenia danych produktów. Górna półka to najlepsze miejsce na produkty takie jak mleko, jogurty, kefiry czy twaróg lub serek do smarowania. Niższa półka najlepiej sprawdzi się do przechowywania gotowych już dań, a także wędlin czy serów, a z kolei najniższa, znajdująca się bezpośrednio nad szufladami na warzywa, to miejsce na surowe mięso i ryby.