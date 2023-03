Jak przygotować się do malowania ścian? Sukces tkwi w szczegółach

Wydawałoby się, że malowanie ścian to prosty proces – wystarczy namoczyć wałek w kuwecie z farbą i gotowe. Zanim jednak to nastąpi, trzeba odpowiednio przygotować i zabezpieczyć powierzchnię, którą zamierzacie pomalować. Co należy zrobić, zanim włosie wałka dotknie ścian? Jak uniknąć ubrudzenia farbą listew, kontaktów i przełączników?