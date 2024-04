Jak samodzielnie zrobić maść majerankową? Wystarczy to, co masz w domu

Wszystkie składniki należy ze sobą dokładnie zetrzeć do momentu aż powstanie jednolita konsystencja. Możemy do tego użyć moździerza lub łyżki. Kiedy uznamy, że masa jest już gotowa, należy odłożyć ją na ok. trzy godziny. Po tym czasie maść majerankowa powinna być już gotowa do użycia.