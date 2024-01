Ta maść powinna się znaleźć w każdym domu. Ma ponad 10 zastosowań

Maść nagietkowa to jeden z tych kosmetyków, w których długość składu jest odwrotnie proporcjonalna do ilości zastosowań. Jej skład ogranicza się zwykle do dwóch kluczowych komponentów: nagietka plus lanoliny, wazeliny czy arniki, a lista zastosowań ma co najmniej dziesięć pozycji. Nagietek potrafi rozwiązać wiele problemów skórnych. Od suchej skóry i pękających ust, przez odmrożenia, oparzenia aż po blizny czy rozstępy. Dzięki silnym właściwościom regeneracyjnym świetnie radzi sobie z wszelkimi stanami zapalnymi i uszkodzeniami skóry. Może stanowić odpowiedź na wiele problemów ze skórą. Same zobaczcie, jak długą listę zastosowań maści nagietkowej udało się nam spisać.