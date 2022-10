Jak się pozbyć żółtych paznokci? Wykorzystaj jeden produkt z łazienki

Nieco bardziej czasochłonnym, ale równie skutecznym sposobem, jest wykorzystanie sody oczyszczonej. W tym przypadku do dwóch łyżek sody dodaje się jedną łyżkę wody utlenionej. Powstałą mieszankę nakłada się na paznokcie i pozostawia od trzech do pięciu minut. Następnie - podobnie jak podczas wykorzystania pasty do zębów - należy wcierać specyfik w paznokcie palcem lub szczoteczką. Później wystarczy umyć dokładnie ręce i nałożyć preparat nawilżający. Powinno pomóc.