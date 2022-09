Masz krótkie paznokcie? Poznaj prosty trik, który optycznie je wydłuży

We włoskim manicure chodzi o to, by maksymalnie zbliżyć się pędzelkiem do skórki u podstawy paznokcia, jednak nie malować go idealnie z boczną krawędzią. Należy wykonać proste pociągnięcie i specjalnie nie domalować niewielkiego fragmentu z boku paznokcia. Proste krawędzie pomalowanej płytki paznokcia, zarówno z lewej jak i prawej strony, automatycznie go wydłużą. Włoski manicure nie jest nowinką. Niektóre kobiety nawet stosują go podświadomie, wiedząc, że płytka będzie po prostu lepiej wyglądała.