Jak się ubrać na komunię? Przegląd eleganckich sukienek Komunia dziecka to uroczystość wymagająca eleganckiego i stosownego do okoliczności stroju. Jaka stylizacja będzie odpowiednia do okazji? Sprawdzamy, jak się ubrać na komunię! Jak się ubrać na komunię? Najlepiej postawić na klasyczną sukienkę (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Jak się ubrać na komunię? Podstawowe zasady ubioru Pastelowe kolory, proste fasony i minimalizm w zdobieniach to elementy charakterystyczne dla typowo komunijnej stylistyki, którą na ten dzień z reguły wybierają kobiety. I słusznie, bo delikatne kolory najlepiej wpisują się w wiosenne trendy. A prostota i elegancja podkreślają uroczystą rangę okoliczności. Przy wyborze stroju na komunię musimy pamiętać o tym, że uroczystość odbywa się w kościele. Dlatego niewskazane będą sukienki mini, wydekoltowane bluzki czy odkryte ramiona. Jeśli stawiamy na sukienkę, to tylko midi lub maxi. Jeśli na bluzkę, to najlepszą opcją będzie klasyczna koszula albo top z rękawem i dekoltem V lub U. Unikajmy też czerni i innych ciemnych kolorów, które w naszym kręgu kulturowym kojarzą się ze smutkiem lub przyjęciami typowo wieczorowymi. Pudrowy róż, ecru, błękit, jasna żółć, czerwień czy biel to barwy, które podkreślą radosny charakter uroczystości i będą pasować każdej z nas, bez względu na wiek czy typ urody. Stylizacje na komunię dla mam, babć i sióstr Pastelowy garnitur w połączeniu z białą, koszulową bluzką z fontaziem. Jasna garsonka z pudełkowym żakietem, która perfekcyjnie sprawdzi się w roli stylizacji na komunię dla babci. Prosty zestaw złożony z cygaretek w mocnym kolorze, np. czerwieni i koszuli w kwiatowy wzór. To tylko niektóre z wielu pomysłów na to, jak się ubrać na komunię. Jednak zdecydowanie najpewniejszym wyborem będzie po prostu sukienka. Jaką wybrać na komunię dziecka, by wyglądać elegancko? Najpiękniejsze sukienki na komunię dziecka. Sprawdź te modele! Inspiracji warto poszukać na królewskich ślubach. Stylizacje wielu kobiet z uroczystości zaślubin Meghan z księciem Harrym czy Kate Middleton z Williamem są cenną wskazówką przy wyborze kreacji na kościelne uroczystości. Pastelowe kolory, proste kroje, długość do kolana lub do połowy łydki, eleganckie, niepołyskujące tkaniny, a do tego obowiązkowo szpilki i subtelna, dyskretna biżuteria. Jak odtworzyć tego typu stylizacje? Sprawdź nasze propozycje zestawów z eleganckimi sukienkami z allani.pl! Plisowana sukienka na komunię Plisowane sukienki i spódnice to hit kilku ostatnich sezonów. Są eleganckie i stonowane, a zarazem bardzo efektowne, dlatego doskonale sprawdzą się na komunii, oczywiście w długości midi. Najlepszym wyborem będzie kreacja w pastelowym kolorze. Jeśli znudził Ci się pudrowy róż, wybierz lansowany przez topowe marki modowe kolor malwowy lub delikatny fiolet millenial purple. Podoba Ci się sukienka z odkrytymi ramionami? Wystarczy, że dodasz do niej biały, oversizowy żakiet lub lekką, zamszową ramoneskę w jasnym odcieniu beżu lub szarości! Postaw też na minimalistyczne szpilki w kolorze nude i niewielki element biżuteryjny! Materiały prasowe Ołówkowa sukienka na komunię Klasyka gatunku, która nigdy nie przestanie pasować do tego typu okoliczności. Pamiętaj jednak, że w ołówkowych kreacjach najlepiej prezentują się typowe klepsydry. Jeśli decydujesz się na ten krój, zapomnij o szarości, granacie czy czerni. Ołówkowa sukienka na komunię nie może kojarzyć się z tradycyjnym ubiorem do biura, dlatego wybierz miętową zieleń, ecru, kobalt lub energetyczny, oranżadowy pomarańcz. Taką kreację najlepiej uzupełnią prawie niewidoczne buty, np. beżowe szpilki, mała kopertówka na łańcuszku oraz złota, subtelna biżuteria. Materiały prasowe Sukienka a la marynarka – idealny wybór na komunię Fason z lat 80. kilka sezonów temu wrócił do łask w wielkim stylu. Współczesna odsłona sukienki-marynarki ma w sobie mnóstwo klasy i elegancji, dlatego świetnie zda egzamin na komunii. Sukienkę tego typu najlepiej wybrać w jasnym, stonowanym kolorze, np. w beżu wpadającym w żółć czy gołębim błękicie. Szyku dodadzą tu proste akcesoria – klasyczne, zabudowane szpilki, delikatny wisiorek i minimalistyczna kopertówka do ręki lub na łańcuszku. Materiały prasowe Elegancka sukienka princeska na komunię Pięknie układa się w ruchu i jest zdecydowanie najwygodniejsza ze wszystkich popularnych krojów sukienek na komunię. W tym szczególnym dniu doskonale sprawdzi się elegancka sukienka princeska, ale raczej ta minimalistyczna, z delikatnie rozkloszowanym dołem, a nie ta z rozłożystą, tiulową spódnicą, która idealnie pasuje do wesel. Z czym ją połączyć? W przypadku rozkloszowanej sukienki możesz pozwolić sobie nie tylko na szpilki, ale też bardziej stabilne czółenka na słupku. Do kompletu dobierz też kopertówkę do ręki oraz parę kolczyków-pereł do ucha. Będzie subtelnie, kobieco i z klasą. Materiały prasowe Materiał Partnera: Allani.pl