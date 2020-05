Jak się ubrać na maturę 2020? Proste i sprawdzone propozycje stylizacyjne

Matura 2020 nadchodzi wielkimi krokami. Choć jej data uległa przesunięciu z powodu panującej pandemii koronwirusa, to niedługo da się we znaki młodzieży. Jak się ubrać na maturę? Sprawa wydaje się tylko z pozoru prosta. W końcu należy wyglądać schudnie, ale jednocześnie swobodnie. Stres maturalny może się szybko udzielić, dlatego warto postawić na sprawdzone klasyki w stylizacji.

Jak się ubrać na maturę? Pytanie pewnie zadręcza niektóre osoby bardziej, niż kwestia samego egzaminu. Gdy już wszystkie notatki zostały przejrzane, a wiedza w głowie uporządkowana, warto zastanowić się nad wyborem stroju na ten wyjątkowy egzamin. Stylizacja na maturę powinna być stonowana typowo galowa, ale skromna zarazem. Co w takim razie ubrać na maturę?

Jak się ubrać na maturę 2020 – postaw na czarną klasykę

Czarna sukienka to zdecydowanie świetny pomysł na to, jak się ubrać na maturę. Zyskasz nie tylko niewymuszoną elegancję, ale jednocześnie zachowasz prawdziwą klasę. Wybierz sukienkę sięgającą do kolan – zbyt krótka jest niewskazana na tego typu okazję, z kolei w za długiej może być niewygodnie. Czarna sukienka na maturę powinna mieć również zabudowany przód, ewentualnie delikatne wcięcie w dekolcie. Pamiętaj, że im skromniejszy wybór, tym lepiej dla ciebie. Do takiego ubioru na maturę warto dodać delikatną biżuterię i wygodne balerinki.

Jak się ubrać na maturę 2020 – szkolna bluzka ze spódnicą

Drugim bardzo dobrym pomysłem na to, jak się ubrać na maturę jest połączenie białej bluzki/koszuli z ciemną spódnicą. To typowy strój szkolny, który bywa najczęściej wybierany przez młode uczennice. Spódnica z koszulą świetnie pasuje na egzamin, ponieważ oprócz skromności zapewnia szyk. Wybierz gładką spódnicę nieco dłuższą niż do kolan albo taką z ciekawymi plisami, koronką czy modnymi ostatnio falbanami. W ubiorze na maturę postaw na dodatkową elegancję w postaci wygodnych butów na słupku.

Jak się ubrać na maturę 2020 – największa wygoda

Co powiesz na to, aby postawić na spodnie z bluzką? Na maturze nie będziesz musiała przejmować się tym czy spódnica lub sukienka dobrze układają się podczas siedzenia w ławce. Raczej zrezygnuj z jeansów, to zdecydowanie nie jest element godny stroju na maturę. Wybierz cygaretki, eleganckie spodnie z wysokim stanem czy spodnie w kant. Ubrać się na maturę możesz na wiele sposobów, ale pomysł z wykorzystaniem męskiego stylu świetnie się sprawdzi. Dobierz jeszcze marynarkę, jasną bluzkę oraz czółenka i masz gotową stylizację.

