Jak skończyć z przemocą wobec kobiet? Zobacz filmy na ARTE.tv – bezpłatnie!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet bezpłatny serwis VOD ARTE.tv prezentuje cykl filmów dokumentalnych o przemocy, jakiej doświadczają współczesne kobiety z różnych krajów i różnych środowisk. Twórcy poruszają w nich m.in. temat przemocy w Internecie, która dotyka 73% kobiet na świecie. Posługując się licznymi przykładami nienawistnych komentarzy, pokazują pełen zakres mizoginii mniej lub bardziej bezkarnie praktykowanej w Internecie, która ma na celu wypędzenie kobiet ze sfery publicznej. ARTE.tv udostępnia też reportaż o walce Polek o dostęp do aborcji. Polska ma jedno z najsurowszych przepisów dotyczących aborcji w Europie, a mimo to niektóre polskie środowiska konserwatywne domagają się jeszcze dalszego zaostrzenia prawa do aborcji, nawet w przypadku gwałtu. Inny temat to kobietobójstwa i przemoc w rodzinie, za co największą cenę płacą "niewidzialne" ofiary – dzieci. 84% ofiar morderstw rodzinnych to kobiety, a zjawisko to zostało uwidocznione w ostatnich latach jedynie dzięki zaangażowaniu feministycznych kolektywów. Jednak w niektórych regionach świata kobiety nie chcą już słyszeć o kompromisach. W Meksyku nowe pokolenie feministek nie prosi, lecz żąda, by szanowano ich prawa. Są członkiniami ruchu "Czarny Blok" i nie boją się atakować. W ten sposób walczą z systemem i żądają sprawiedliwości. Z powodzeniem.