Jak sprawić, by Twoje włosy wyglądały jak po wyjściu z salonu fryzjerskiego?

Idealna fryzura, która wygląda jak świeżo po opuszczeniu salonu fryzjerskiego to marzenie niejednej z nas. Dobre ścięcie to jedno, ale jak sprawić, by włosy, niezależnie od aury i pory dnia dobrze się układały? Znamy na to szybki oraz łatwy sposób, na który nie wydasz fortuny!

Artykuł sponsorowany

Stylizacja czy pielęgnacja?

To trudne pytanie, które zadaje sobie wiele osób. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz kosmetykom te dwie rzeczy nie muszą się wykluczać. Ważne, by do codziennej pielęgnacji dobrać odpowiednie produkty.

Twórz stylizacje, rób pielęgnację! Jak to możliwe? To wszystko dzięki nowej linii kosmetyków do stylizacji włosów. Joanna Styling Effect to 16 zupełnie nowych produktów, które przeznaczone są do stylizacji włosów, a jednocześnie doskonale dbają o ich dobrą kondycję. Nadają się do codziennego użytku, a także sprawiają, że nasza fryzura wygląda modnie i świeżo, nie powodując efektu tzw. hełmu. To nieważne, czy Twoje włosy są długie, czy krótkie. Kosmetyki Styling Effect mają zastosowanie do włosów każdego rodzaju i długości.

materiały partnera (materiały partnera)

Magia olejków

Olejki mają prawdziwie magiczne działanie na włosy i doskonale wpływają na ich kondycję! Połączone z kremową formułą sprawią, że włosy są miękkie i pięknie błyszczą. Krem do włosów z 4 olejkami Styling Effect jest połączeniem olejku arganowego, kokosowego, makadamia i migdałowego. Ta super mikstura działa na włosy, jak prawdziwa magia – odżywia je, nawilża i wygładza, a także dostarcza wielu cennych składników. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? Krem można stosować na wilgotne włosy bez spłukiwania, wetrzeć w końcówki suchych włosów lub stosować jako odżywkę, którą należy spłukać w ciągu 1-3 minut od nałożenia. Ten kosmetyk to propozycja idealna dla włosów, które są suche i mają skłonności do puszenia się. Taka pielęgnacja jest świetnym wstępem do dalszych zabiegów.

Ochrona termiczna włosów

Nasze włosy często poddawane są stylizacjom przy użyciu wysokich temperatur. Przykładem takich zabiegów jest suszenie, używanie prostownicy czy lokówki. Takie zabiegi wykonywane często mogą uszkadzać strukturę włosa, dlatego warto je na to odpowiednio przygotować. Wśród kosmetyków, które dobrze chronią przed nadmierną temperaturą, jest spray Termoochrona i Wygładzenie Styling Effect. Dzięki zawartości ekstraktu z miodu, poza ochroną przed wysoką temperaturą, spray działa nawilżająco, regenerująco i odżywczo. Dodatkowo delikatnie stylizuje włosy, a także je wygładza i nadaje im blasku.

Kosmetykiem, który również doskonale sprawdza się jako ochrona przed wysoką temperaturą, jest pianka do włosów Objętość i Elastyczność + Termoochrona Styling Effect. Można ją stosować na dwa sposoby: nakładać na całe włosy lub jedynie u ich nasady w celu uzyskania efektu uniesienia włosów przy samej głowie.

materiały partnera (materiały partnera)

Wyjątkowa objętość

Marzysz o tym, by Twoja fryzura miała wyjątkową objętość? Taki efekt można osiągnąć przy zastosowaniu lakieru i pianki z linii Volume w kolorze niebieskim. W formule lakieru Utrwalenie i Objętość oraz pianki Objętość i Elastyczność + Termoochrona zastosowano innowacyjny polimer stylizujący, dzięki któremu włosy zyskują większą objętość, ale nie są posklejane i nadmiernie usztywnione. Daje to naturalny efekt, a dzięki zbilansowanej ilości dodatków fryzura nie jest obciążona.

Stylizacja idealna

Układanie fryzury może być zajęciem czasochłonnym, ale wcale nie musi! Przy zastosowaniu kosmetyków z linii Styling Effect w ciągu kilku chwil możesz wykonać stylizację idealną! Pasta matująca Styling Effect daje mocne oraz elastyczne utrwalenie włosów i pozwala na dokonywanie zmian we fryzurze, kiedy tylko zechcesz. Ten kosmetyk doskonale sprawdza się również przy krótkich stylizacjach, ponieważ nadaje im niezwykłego charakteru. Dodatkowo w recepturze pasty zawarty jest kaolin, który daje trwały efekt zmierzwionych włosów z matowym wykończeniem. Pasta ładnie pachnie, jest przyjemna w dotyku, a przede wszystkim nie skleja włosów. Wystarczy, że odrobinę pasty dokładnie rozetrzesz w dłoniach i nałożysz na włosy.

Innym i znacznie mocniejszym sposobem na utrwalenie włosów jest lakier do włosów Utrwalenie i Objętość Styling Effect, który dodatkowo dodaje im objętości. To produkt idealnie sprawdzający się przy dłuższej fryzurze. Utrwalenie za jego pomocą daje naturalny i długi efekt. Zdecydowanie nie jest to tzw. efekt hełmu, gdzie włosy są posklejane i zupełnie nieelastyczne. Polimerowa formuła i mała ilość dodatków sprawia, że kosmetyk jest lekki, a włosy po jego użyciu wyglądają świeżo i naturalnie.

Efekt jak po wizycie u fryzjera

Te kilka zabiegów w ciągu dnia zajmuje do kilkunastu minut, a mogą sprawić, że nasza fryzura będzie wyglądać jak zaraz po wyjściu z salonu fryzjerskiego. Kosmetyki Styling Effect marki Joanna to innowacyjne produkty o lekkiej formule, które stylizują i pielęgnują włosy, a do tego dostępne są w bardzo korzystnych cenach. Pamiętaj - twórz stylizacje, rób pielęgnację! 😊