Jak ubrać się na cmentarz? Ekspertka ma ważną radę

Dr Irena Kamińska-Radomska jest cenioną w branży ekspertką od savoir-vivre'u, z której radami liczy się wiele Polaków. "Fakt" z okazji zbliżającego się święta zmarłych postanowił zapytać ją o to, jak każdy z nas powinien zachowywać na cmentarzu oraz czy strój ma w tym przypadku aż takie znacznie. Odpowiedzi ekspertki mogą zaskakiwać.

Zanim wybierzemy się na cmentarz, warto pamiętać o tym, że panuje na nim konkretny regulamin, do którego należy się dostosować. Często nie można wprowadzać na jego teren psów, jeździć na rowerze, a nawet zbyt głośno zachowywać, co może wpływać na komfort innych odwiedzających groby bliskich.

Dr Irena Kamińska-Radomska zaapelowała, by wchodząc na teren cmentarza wyciszyć swój telefon. Nie należy również z niego dzwonić, ani przeglądać za jego pośrednictwem internetu.

Co ciekawe, specjalistka nie wykluczyła jednak robienia nim zdjęć.

Niektórym może się wydawać, że w kwestii dress code'u na cmentarzu obowiązują nas takie same zasady, jak w przypadku pogrzebu. Dr Irena Kamińska-Radomska podkreśliła jednak, że nic bardziej mylnego.

A co w przypadku dekoracji grobów zmarłych? Czy w tym przypadku również powinniśmy zwrócić szczególnie na coś uwagę?

