Jak usunąć osad z mydła i kamień? Dzięki tym tanim i łatwym sposobom utrzymasz łazienkę w czystości Skuteczne i tanie sposoby na czystą łazienkę. Podajemy łatwe, domowe metody na usunięcie dokuczliwego kamienia i osadu z mydła. Kamień i osad z mydła w łazience (iStock.com) Zalegający w toalecie kamień, brudne płytki i pokryta kamieniem umywalka potrafią być prawdziwymi zmorami. Nie tylko nieestetycznie wyglądają, ale również są siedliskiem bakterii. Pokryte kamieniem urządzenia szybciej się psują, dlatego ich odpowiednia pielęgnacja jest też formą oszczędności. W artykule wymieniliśmy łatwe sposoby na usunięcie zabrudzeń. Jak usunąć kamień i osad z mydła? W pierwszej kolejności warto sięgnąć po ekologiczne, naturalne środki. Należą do nich ocet, kwasek cytrynowy, oraz soda oczyszczona. To właśnie ocet najlepiej sprawdzi się w toalecie, gdzie najczęściej zbiera się kamień. Aby go usunąć, należy zalać nim toaletę na noc, a następnego ranka spłukać wodę i przetrzeć powierzchnię. Ocet będzie skuteczny także w przypadku odkamieniania kranu. Wystarczy zamoczyć szmatkę w mieszaninie jego i wody, a następnie owinąć nią kran. Po kilku godzinach powinien być już odkamieniony. Do usunięcia zacieków i śladów po wodzie z mydłem z kafelków oraz kabiny prysznicowej doskonale sprawdzi się rozcieńczony kwasek cytrynowy. Po przemyciu powierzchni taką substancją niechciane ślady powinny szybko zniknąć. Kwasek cytrynowy będzie również skuteczny w procesie odkamienienia czajnika.