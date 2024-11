Jak wielkie serca mają Polacy?

Zaufanie ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej akcji charytatywnej. We współczesnym świecie, po pandemii COVID-19, nieustannie rosnącą popularnością cieszą się wszelkie rozwiązania online. Dotyczy to także naszej aktywności dobroczynnej. Ważną część przychodów organizacji pozarządowych stanowią zbiórki i aukcje internetowe. W takim przypadku ważny jest nie tylko poziom zaufania do samej fundacji, ale także do jej partnera. Potwierdzają to również liczby - ponad 64% respondentów[4] wskazało, że to właśnie zaufanie do marki Allegro sprawia, że chętnie angażują się w pomoc online na Allegro Charytatywni.