Jak wieszać rolkę papieru w toalecie? Ekspertka stawia sprawę jasno

W którą stronę zawiesić rolkę papieru toaletowego w łazience?

Jackie Vernon-Thompson nie ukrywa, że w swoim domu stoczyła niejedną walkę o sposób wieszania papieru toaletowego w łazience. Kobieta przyznała, że jej mąż robił to odwrotnie niż ona, co z kolei jej zdaniem było nie tylko niewłaściwe, ale również niehigieniczne. To sprawiło, że ekspertka postanowiła podzielić się swoją wiedzą na ten temat z czytelnikami "Daily Mail".