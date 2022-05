Jak wybrać idealną kurtkę jeansową męską? 4 praktyczne wskazówki

Jak wybrać idealną kurtkę jeansową? Przeczytaj zanim ruszysz na zakupy

Kolor, krój, a nawet przetarcia lub ich brak – przy wyborze kurtki z denimu warto wziąć pod uwagę wszystkie detale, które składają się na jej ogólny look. Wbrew pozorom jeansowa kurtka męska nie jedno ma imię. Może być klasyczna, rockowa, w stylu country, a nawet elegancka. Ważne, by pasowała do tego, co masz w swojej szafie. Dzięki temu stworzysz z nią wiele udanych stylizacji na co dzień.